Матч завершен
Авангард
Курск
1:1
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
26 июля 2017, 18:00 МСК
26.07.2017, 18:00 МСК
среда
Олег Соколов
Олег Соколов
Главный Судья
Составы