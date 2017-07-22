Матч завершен
Шинник
Ярославль
3:1
Матч завершен
Ротор
Волгоград
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
22 июля 2017, 16:00 МСК
22.07.2017, 16:00 МСК
суббота
Иван Сиденков
Иван Сиденков
Главный Судья
Составы