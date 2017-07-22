Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
0:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
22 июля 2017, 13:00 МСК
22.07.2017, 13:00 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы