Матч завершен
Оренбург
Оренбург
0:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
22 июля 2017, 17:00 МСК
22.07.2017, 17:00 МСК
суббота
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы