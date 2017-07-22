Матч завершен
Сочи
Сочи
2:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
22 июля 2017, 13:00 МСК
22.07.2017, 13:00 МСК
суббота
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы