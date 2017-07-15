Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
15 июля 2017, 16:00 МСК
15.07.2017, 16:00 МСК
суббота
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы