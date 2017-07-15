Матч завершен
Факел
Воронеж
2:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
15 июля 2017, 18:00 МСК
15.07.2017, 18:00 МСК
суббота
Юрий Апонасенко
Юрий Апонасенко
Главный Судья
Составы