Матч завершен
Луч
Владивосток
3:0
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
15 июля 2017, 11:00 МСК
15.07.2017, 11:00 МСК
суббота
Олег Соколов
Олег Соколов
Главный Судья
Составы