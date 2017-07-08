Матч завершен
Оренбург
Оренбург
2:1
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
8 июля 2017, 17:00 МСК
8.07.2017, 17:00 МСК
суббота
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы