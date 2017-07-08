Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
2:2
Матч завершен
Авангард
Курск
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
8 июля 2017, 16:00 МСК
8.07.2017, 16:00 МСК
суббота
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы