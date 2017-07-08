Матч завершен
Шинник
Ярославль
2:1
Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
8 июля 2017, 15:00 МСК
8.07.2017, 15:00 МСК
суббота
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы