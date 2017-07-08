Матч завершен
Сочи
Сочи
2:1
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
8 июля 2017, 15:00 МСК
8.07.2017, 15:00 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы