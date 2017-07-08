Матч завершен
Томь
Томск
1:4
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
8 июля 2017, 14:00 МСК
8.07.2017, 14:00 МСК
суббота
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы