Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
1:2
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
8 июля 2017, 14:00 МСК
8.07.2017, 14:00 МСК
суббота
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы