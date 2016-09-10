Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
0:0
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
10 сент. 2016, 19:00 МСК
10.09.2016, 19:00 МСК
суббота
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы