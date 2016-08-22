Матч завершен
Динамо
Москва
2:1
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
22 авг. 2016, 19:30 МСК
22.08.2016, 19:30 МСК
понедельник
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы