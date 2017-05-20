Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
0:2
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
20 мая 2017, 12:00 МСК
20.05.2017, 12:00 МСК
суббота
Составы