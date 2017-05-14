Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
1:1
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
14 мая 2017, 17:00 МСК
14.05.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Евгений Кукуляк
Евгений Кукуляк
Главный Судья
Составы