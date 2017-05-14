Матч завершен
Балтика
Калининград
1:0
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
14 мая 2017, 16:00 МСК
14.05.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы