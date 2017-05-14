Матч завершен
Динамо
Москва
1:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
14 мая 2017, 15:00 МСК
14.05.2017, 15:00 МСК
воскресенье
Олег Соколов
Олег Соколов
Главный Судья
Составы