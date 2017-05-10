Матч завершен
Шинник
Ярославль
4:2
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
10 мая 2017, 18:30 МСК
10.05.2017, 18:30 МСК
среда
Игорь Панин
Игорь Панин
Главный Судья
Составы