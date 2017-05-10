Матч завершен
Сокол
Саратов
0:3
Матч завершен
Динамо
Москва
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
10 мая 2017, 18:00 МСК
10.05.2017, 18:00 МСК
среда
Александр Борисов
Александр Борисов
Главный Судья
Составы