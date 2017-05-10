Матч завершен
Факел
Воронеж
1:2
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
10 мая 2017, 19:00 МСК
10.05.2017, 19:00 МСК
среда
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы