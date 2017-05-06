Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
0:2
Матч завершен
Тосно
Тосно
ФНЛ, 35 тур

ФНЛ,

35 тур

Россия
6 мая 2017, 16:00 МСК
6.05.2017, 16:00 МСК
суббота
Составы