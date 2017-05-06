Матч завершен
Динамо
Москва
0:1
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 35 тур

ФНЛ,

35 тур

Россия
6 мая 2017, 15:00 МСК
6.05.2017, 15:00 МСК
суббота
Составы