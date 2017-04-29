Матч завершен
Сокол
Саратов
1:0
Матч завершен
Тюмень
Тюмень
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
29 апр. 2017, 15:00 МСК
29.04.2017, 15:00 МСК
суббота
Иван Сиденков
Иван Сиденков
Главный Судья
Составы