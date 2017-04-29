Матч завершен
Факел
Воронеж
0:3
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
29 апр. 2017, 16:00 МСК
29.04.2017, 16:00 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы