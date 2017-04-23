Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:0
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
23 апр. 2017, 16:00 МСК
23.04.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Составы