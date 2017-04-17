Матч завершен
Сокол
Саратов
1:2
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
17 апр. 2017, 18:00 МСК
17.04.2017, 18:00 МСК
понедельник
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы