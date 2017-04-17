Матч завершен
Факел
Воронеж
1:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
17 апр. 2017, 19:00 МСК
17.04.2017, 19:00 МСК
понедельник
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы