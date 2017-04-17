Матч завершен
Мордовия
Саранск
1:2
Матч завершен
Енисей
Красноярск
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
17 апр. 2017, 18:00 МСК
17.04.2017, 18:00 МСК
понедельник
Павел Шадыханов
Павел Шадыханов
Главный Судья
Составы