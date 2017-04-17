Матч завершен
Спартак-2
Москва
3:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
17 апр. 2017, 15:00 МСК
17.04.2017, 15:00 МСК
понедельник
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы