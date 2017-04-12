Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
1:1
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
12 апр. 2017, 15:00 МСК
12.04.2017, 15:00 МСК
среда
Дмитрий Недвижай
Дмитрий Недвижай
Главный Судья
Составы