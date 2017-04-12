Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:1
Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
12 апр. 2017, 18:30 МСК
12.04.2017, 18:30 МСК
среда
Павел Шадыханов
Павел Шадыханов
Главный Судья
Составы