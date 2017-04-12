Матч завершен
Сокол
Саратов
2:1
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
12 апр. 2017, 18:00 МСК
12.04.2017, 18:00 МСК
среда
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы