Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
1:1
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
12 апр. 2017, 18:30 МСК
12.04.2017, 18:30 МСК
среда
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы