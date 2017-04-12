Матч завершен
Енисей
Красноярск
3:2
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
12 апр. 2017, 15:30 МСК
12.04.2017, 15:30 МСК
среда
Евгений Кукуляк
Евгений Кукуляк
Главный Судья
Составы