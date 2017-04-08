Матч завершен
Мордовия
Саранск
1:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
8 апр. 2017, 17:00 МСК
8.04.2017, 17:00 МСК
суббота
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы