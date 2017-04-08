Матч завершен
Спартак-2
Москва
0:0
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
8 апр. 2017, 14:00 МСК
8.04.2017, 14:00 МСК
суббота
Александр Борисов
Александр Борисов
Главный Судья
Составы