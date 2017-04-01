Матч завершен
Шинник
Ярославль
3:0
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
1 апр. 2017, 16:00 МСК
1.04.2017, 16:00 МСК
суббота
Дмитрий Недвижай
Дмитрий Недвижай
Главный Судья
Составы