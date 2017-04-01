Матч завершен
Сокол
Саратов
0:0
Матч завершен
Мордовия
Саранск
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
1 апр. 2017, 15:00 МСК
1.04.2017, 15:00 МСК
суббота
Евгений Кукуляк
Евгений Кукуляк
Главный Судья
Составы