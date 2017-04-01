Матч завершен
Зенит-2
Санкт-Петербург
1:2
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
1 апр. 2017, 17:00 МСК
1.04.2017, 17:00 МСК
суббота
Андрей Фисенко
Андрей Фисенко
Главный Судья
Составы