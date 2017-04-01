Матч завершен
Енисей
Красноярск
3:1
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
1 апр. 2017, 13:00 МСК
1.04.2017, 13:00 МСК
суббота
Игорь Панин
Игорь Панин
Главный Судья
Составы