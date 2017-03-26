Матч завершен
Кубань (ЛФЛ)
Краснодар
1:0
Матч завершен
Нефтехимик
Нижнекамск
ФНЛ, 28 тур

ФНЛ,

28 тур

Россия
26 марта 2017, 16:00 МСК
26.03.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы