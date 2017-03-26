Матч завершен
Мордовия
Саранск
2:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 28 тур

ФНЛ,

28 тур

Россия
26 марта 2017, 17:00 МСК
26.03.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы