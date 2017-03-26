Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
1:0
Матч завершен
Сокол
Саратов
ФНЛ, 28 тур

ФНЛ,

28 тур

Россия
26 марта 2017, 13:00 МСК
26.03.2017, 13:00 МСК
воскресенье
Антон Анопа
Антон Анопа
Главный Судья
Составы