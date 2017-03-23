Матч завершен
Спартак-2
Москва
1:2
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 28 тур

ФНЛ,

28 тур

Россия
23 марта 2017, 14:00 МСК
23.03.2017, 14:00 МСК
четверг
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы