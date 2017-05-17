Матч завершен
Сокол
Саратов
1:0
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
17 мая 2017, 14:30 МСК
17.05.2017, 14:30 МСК
среда
Артем Чистяков
Артем Чистяков
Главный Судья
Составы