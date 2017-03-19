Матч завершен
Факел
Воронеж
2:0
Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
19 марта 2017, 18:00 МСК
19.03.2017, 18:00 МСК
воскресенье
Павел Шадыханов
Павел Шадыханов
Главный Судья
Составы