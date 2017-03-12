Матч завершен
Химки
Химки
0:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
12 марта 2017, 16:00 МСК
12.03.2017, 16:00 МСК
воскресенье
Дмитрий Недвижай
Дмитрий Недвижай
Главный Судья
Составы